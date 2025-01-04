В ФРГ заявили о возможной встрече Шольца и Путина впервые с начала СВО

Канцлер ФРГ Олаф Шольц может встретиться с президентом России Владимиром Путиным до 23 февраля. Об этом сообщил представитель оппозиционного Христианско-демократической союза Германии (ХДС) Родерих Кизеветтер на своей странице в соцсети X.

«Появляется все больше признаков того, что канцлер Шольц поедет в Москву и встретится с Путиным до 23 февраля», — заявил политик.

Он не рассказал, откуда обладает подобной информацией, и дополнил, что встреча Путина и избранного президента США Дональда Трампа также могла бы пройти в марте.

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Российский лидер и канцлер ФРГ провели последнюю личную встречу 16 февраля в Москве. После начала спецоперации они оборвали контакты до тех пор, пока Шольц не позвонил Путину 15 ноября 2024 года. Тогда лидеры обговорили ситуацию на Украине, двусторонние отношения и ситуацию на Ближнем Востоке. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что планов по разговору Путина с канцлером в майские праздники не намечено.