В Германии объяснили цель визита Бербок в Сирию

Глава МИД Германии Анналена Бербок отправилась в Сирию, чтобы та "не досталась" России и Китаю. Об этом пишет немецкое издание Tagesschau.

Газета отмечает, что Бербок могла бы отказаться от общения с новыми властями Сирии, однако им нужны признание, деньги и инвестиции от Европы, а значит здесь "должна начаться внешняя политика".

"Если Германия или ЕС сейчас захлопнут двери, придут другие. Россия и Китай не боятся контактов", - говорится в публикации.

Бербок прокомментировала публичное оскорбление в Сирии

В то же время газета настаивает, что новое сирийское правительство должно "отказаться от терроризма, уважать права женщин и религиозных меньшинств", а также провести выборы.

Свою реакцию по одному из озвученных изданием пунктов, впрочем, новые лидеры Сирии уже продемонстрировали, демонстративно отказавшись пожать руку самой Бербок.

В Бундестаге назвали произошедшее "черным днем" для дипломатии Германии и унижением главы МИД страны. А Бербок позже попыталась объяснить, что ожидала от представителя властей Сирии такого поведения.