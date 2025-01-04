Избранному президенту США Дональду Трампу с высокой долей вероятности придется принять условия главы России Владимира Путина по миру на Украине, пишет обозреватель Томас Фази в статье для британского портала UnHerd.

В последние месяцы значительно изменилась тональность дискуссии об условиях завершения украинского конфликта, заметил автор статьи.

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«После нескольких лет настойчивых требований военной победы любой ценой западная политическая и медийная элита скрепя сердце признала, что [конфликт] может закончиться лишь за столом переговоров — или же крахом Украины, когда та полностью истощит живые силы и ресурсы», — отметил Фази.

По его оценке, смена тональности дискуссии является «весьма желанным» поворотом событий. Вместе с тем, добавил он, добиться подписания мирного договора будет очень сложно, что уже признают западные политики.

Главное препятствие, разъяснил эксперт, заключается в том, что своим «неустанным стремлением к недостижимой победе Украины» над значительно более мощным противником Запад сам лишь укрепил позиции России.

Фази уточнил, что западные лидеры в 2022-2023 годах неоднократно отвергали возможности для переговоров. Тем самым, уточнил он, они «лишили Путина стимулов идти на компромисс», а сами встали перед сложным выбором: либо принять условия Москвы, либо продолжать боевые действия, которые еще больше ослабят позиции ВСУ.