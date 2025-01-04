Маск оценил присуждение Байденом медали Свободы Соросу

Предприниматель Илон Маск, владелец Tesla и SpaceX, прокомментировал в соцсетях присуждение высшей гражданской награды США, медали Свободы, миллиардеру Джорджу Соросу. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден вручил награды ряду политиков, спортсменов, актеров и общественных деятелей.

«Байден, присуждающий медаль Свободы Соросу, это пародия», — отметил Маск.

Медаль Свободы была учреждена Гарри Трумэном в 1945 году для награждения за заслуги во время Второй мировой войны. В 1963 году сфера награждаемых была расширена.