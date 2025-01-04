Блинкен оценил риск столкновения США и России

В настоящее время США не находятся на грани прямого военного столкновения с Россией. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он уточнил, что действующая политика Вашингтона, наоборот, направлена на предотвращение прямого конфликта.

«Мы справлялись [со своими опасениями] таким образом, который удерживал нас от прямого конфликта с Россией. Что касается прямого конфликта, не думаю, что мы близки к нему, но нам нужно очень внимательно относиться к этому», — поделился Блинкен в интервью для The New York Times.

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Кроме того, Блинкен отметил, что американские граждане выступают против прямого военного участия США в конфликтах. Он подчеркнул, что американцы желают избегать вовлечения в войны и стремятся к мирному решению международных вопросов.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что не видит в ближайший век дружеских отношений между РФ и США. Наоборот, он указал на возможный мировой ядерный конфликт между двумя державами, передает «Национальная служба новостей».