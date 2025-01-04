Участники манифестации за выход Франции из Европейского союза, организованной по призыву партии "Патриоты", разорвали флаг сообщества. Как передает корреспондент ТАСС, митинг прошел на улице Сен-Доминик в центре Парижа.

"2025 год должен стать годом, когда Франция наконец покинет Евросоюз и НАТО, потому что с этими организациями ей не по пути", - отметил лидер "Патриотов" Флориан Филиппо, выступая на демонстрации.

По его мнению, членство в ЕС вредно для каждой страны, которая в него входит. Политик указал на Румынию, где Конституционный суд 6 декабря аннулировал результаты президентских выборов, в первом туре которых лидировал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Филиппо допустил, что решение суда могло быть "принято по указке ЕС".

"Сегодня ЕС аннулирует президентские выборы, когда они ему не нравятся, под предлогом так называемого российского вмешательства. У них всегда один предлог. При этом реального вмешательства США и Евросоюза в дела других государств никто не замечает", - подчеркнул Филиппо.

Акция "Патриотов" прошла недалеко от посольства Румынии.

Политик также выразил опасение, что "Евросоюз может начать вмешиваться в предстоящие выборы в Германии".

"ЕС разрушает нас, мы должны добиться его роспуска", - заключил политик.

Выборы в Румынии

В первом туре президентских выборов в Румынии 24 ноября 2024 года Джорджеску одержал победу, набрав 22,94% голосов. Второе место с результатом 19,18% заняла кандидат от Союза за спасение Румынии Елена Ласкони. Они должны были стать соперниками во втором туре выборов 8 декабря. Однако 6 декабря Конституционный суд Румынии аннулировал весь избирательный процесс и постановил провести голосование заново, включая предвыборную кампанию.

Это решение было принято после того, как румынские спецслужбы рассекретили документы, из которых следовало, что Джорджеску незаконно финансировал свою предвыборную кампанию, что имели место хакерские атаки на цифровую инфраструктуру, используемую в избирательном процессе, а также что Россия якобы осуществляла в отношении Румынии некие "гибридные действия".