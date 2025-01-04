Бербок прокомментировала публичное оскорбление в Сирии

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, комментируя встречу с представителями новой сирийской администрации, назвала отказ от рукопожатия ожидаемым. Об этом сообщает журнал «Focus».

«Как только я приехала, мне стало ясно, что обычных рукопожатий здесь явно не будет», — заявила она.

В Германии назвали причину визита Бербок в Сирию

Накануне представители новой администрации Сирии отказались пожать руку главе МИД Германии, которая прибыла в страну с необъявленным визитом. На кадрах видно, как Бербок первой сходит с трапа правительственного самолета и направляется к делегации новой сирийской администрации. Сирийские политики, в свою очередь, приложили руку к сердцу, ясно давая понять, что не намерены пожимать руку министру. Через мгновение к ним подошел мужчина из немецкой делегации, которому сирийцы, наоборот, охотно протянули руки.

Депутат бундестага Севим Дагделен назвала визит Бербок в Сирию черным днем для внешней политики Берлина.