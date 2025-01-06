В Приднестровье десятки населенных пунктов остались без газа

В Приднестровье 122 населенных пункта остались без газа, в результате чего без газоснабжения оказались более 51 тыс. абонентов в сельской местности и свыше 20 тыс. частных домовладений в городах, заявил глава правительства непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Александр Розенберг.

Розенберг сообщил, что без газа остались 51 507 абонентов в сельской местности, более 20 тыс. частных домовладений в городах, а также 1,8 тыс. юридических лиц и предпринимателей, передает РИА «Новости».

По его словам, несмотря на сложившуюся ситуацию, в многоэтажные дома газ подается в ограниченных количествах и исключительно для приготовления пищи.

В общей сложности газоснабжение доступно в 118 588 квартирах. Вдобавок, как уточнил Розенберг, газ по-прежнему доступен для 17 социальных объектов, 79 торговых учреждений и сотни заведений общественного питания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, транзит газа из России в Европу через Украину прекращен, что вызвало колоссальные проблемы с электричеством и отоплением в Молдавии и заставило страны Евросоюза срочно искать альтернативные маршруты. Решение Владимира Зеленского прекратить транзит российского газа через Украину ухудшило экономическое положение страны. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Украину в саботаже из-за отказа продлить контракт на транзит российского газа.