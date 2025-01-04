Американский госсекретарь Энтони Блинкен в субботу, 4 января, выразил мнение, что Киев вряд ли сможет «вернуть» территории, которые уже вошли в состав России по результатам референдумов, в обозримом будущем.

Он усомнился в том, что линия фронта сильно сдвинется в ближайшее время.

— Украина всегда, всегда будет претендовать на эту территорию. Вопрос в том, найдет ли она при поддержке других способ вернуть утраченную территорию, — заявил Блинкен.

В России отреагировали на заявление Блинкена о российском ядерном оружии

На вопрос журналиста The New York Times касательно уступки Киевом территорий, которые присоединились к России в результате референдумов, госсекретарь Соединенных Штатов не дал прямого ответа, указав, что для наступления продолжительного перемирия на Украине руководству страны якобы нужны гарантии безопасности и вступление в НАТО.

При этом ранее Блинкен сам признавал, что вступление Украины в альянс будет очень сложным пунктом переговоров с Россией по урегулированию конфликта, передает РИА Новости.

Бывший полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков заявил, что процесс урегулирования конфликта на Украине начнется 20 января, после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.