Власти США сделали неожиданное признание о вооружении Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон начал вооружать Киев задолго до начала специальной военной операции. В интервью New York Times он пояснил, что речь идет о зенитных комплексах Stinger и противотанковых ракетных комплексах Javelin.

Начиная с сентября (2021 года. — NEWS.ru) и затем еще раз в декабре, пытались незаметно поставить Украине большое количество оружия, чтобы убедиться, что у них есть все необходимое, чтобы обороняться, — отметил Блинкен.

На Западе заявили о поражении НАТО в конфликте с Россией

Ранее издание The Hill писало, что администрация действующего президента США Джо Байдена не давала достаточно оружия Украине из-за страха перед ядерным потенциалом России. Этот вывод журналисты сделали на основании изучения последнего пакета военной помощи, представленного Киеву. Авторы статьи утверждают, что Вашингтон не решился предоставить Киеву больше модернизированных систем Patriot.

3 января координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби рассказал, что администрация США в ближайшие дни может объявить о выделении новых пакетов военной помощи Украине. Поддержка Киева может быть осуществлена по линии Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).