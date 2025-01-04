Крупнейшие нефтяные порты мира, в том числе в США и Саудовской Аравии, могут быть затоплены благодаря таянию льдов и повышению уровня моря, которые вызваны изменением климата, в том числе и из-за нефтегазовой деятельности человека. Об этом пишет The Guardian.

Данные Международной инициативы по климату криосферы (ICCI), свидетельствуют о том, что повышение уровня моря на 1 метр можно ожидать в течение столетия. А повышение моря на 3 метра может произойти уже в начале 2100-х годов.

Анализ показал, что тринадцать портов с самым большим трафиком танкеров серьезно пострадают от повышения уровня моря всего на один метр. По мнению ученых, в первую очередь проблемы возникнут у портов Рас-Танура и Янбу, расположенных в Саудовской Аравии и управляемых компанией Aramco. Также под угрозой нефтяные порты Хьюстон и Галвестон в США, отмечается в статье.

«По иронии судьбы, уровень моря в этих портах для нефтяных танкеров находится ниже 1 метра. Им следует обратить внимание на потенциально более высокие темпы повышения уровня моря, которые сами по себе являются результатом постоянного использования ископаемого топлива», - констатировал директор ICCI Пэм Пирсон.

Напомним, что лето 2024 года стало одним из самых жарких в истории. Спецсоветник ООН по вопросам изменения климата Селвин Харт призвал страны срочно принять меры для защиты населения от экстремальной жары, которую он назвал «тихим убийцей».

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При этом в июле 2024 года температура морской воды у Новой Зеландии достигла рекордно высоких значений, что грозит серьезными проблемами морским обитателям, а также экосистеме страны.