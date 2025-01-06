В Южной Корее сообщили о запуске баллистической ракеты КНДР

Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на южнокорейских военных.

Кроме того, данный запуск также зафиксировала береговая охрана Японии.

КНДР подтвердила испытание твердотопливной "царь-ракеты"

Запуск баллистической ракеты КНДР стал первым в 2025 году и произошел спустя два месяца после запуска баллистической ракеты малой дальности 5 ноября 2024 года.

Ранее в Объединенном командовании начальников штабов Южной Кореи (ОКНШ) заявили, что КНДР создает помехи в работе южнокорейских сигналов GPS. Военные Южной Кореи отметили, что это повлияло на работу кораблей и гражданских самолетов.