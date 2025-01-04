«Черный день»: в Германии оценили визит Бербок в Сирию

Визит главы МИД Германии Анналены Бербок, в ходе которого представители сирийских властей отказали ей в рукопожатии, стал «черным днем для немецкой внешней политики». Такое мнение высказала в соцсети X депутат Бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость» Севим Дагделен.

По мнению Дагделен, то, что произошло в Сирии, стало унижением для главы МИД Германии, однако Бербок смеется над этим.

«Черный день для немецкой внешней политики и одновременно ужасное поощрение для исламистов в Германии», - заявила парламентарий.

Ранее Бербок прибыла с визитом в Сирию. На кадрах, распространенных немецкими СМИ, видно, что представители новой администрации Сирии отказались пожимать ей руку и приветствовали Бербок, приложив ладонь к груди и поклонившись.