Шольц отреагировал на нападки Маска

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его не волнуют нападки американского миллиардера Илона Маска, и призвал «не кормить тролля». Его слова приводит издание Stern.

Ранее Маск отметил, что спасти ФРГ может только партия «Альтернатива для Германии», а также резко высказался в адрес Шольца, назвав его «некомпетентным дураком», которому нужно уйти в отставку.

В свою очередь Шольц заметил, что Маск может говорить «все, что хочет», так как в Германии все основано на воле народа, а не на заявлениях американского бизнесмена.

«Я не считаю, что можно завоевать расположение господина Маска. Я с радостью оставлю это другим», - заявил канцлер.

Он также обратил внимание на то, что в социальных сетях «много людей, которые хотят привлечь внимание резкими высказываниями», и существует универсальное правило – «не кормите тролля».