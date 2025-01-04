Представители властей Сирии отказались пожать руку главе МИД Германии

Представители новой администрации Сирии отказались пожимать руку главе МИД Германии Анналене Бербок, поприветствовав рукопожатием только ее французского коллегу Жана-Ноэля Барро. Об этом пишет немецкое издание Bild.

На кадрах, опубликованных изданием, возглавляющий Сирию Ахмед аль-Шараа встречает европейских дипломатов в Народном дворце в Дамаске. При этом для традиционного рукопожатия он протянул руку только Жану-Ноэлю Барро.

«Бербок как женщину он поприветствовал иначе - приложив руку к своей груди. Другие сирийцы изобразили поклон в отношении обоих европейских министров», - говорится в статье.

Немецкое издание отметило, что в мусульманских странах «нет четких правил относительно рукопожатия между женщинами и мужчинами», и в Коране «также нет никаких предписаний, которые бы прямо касались этого».

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Напомним, что 8 декабря 2024 года отряды вооруженной сирийской оппозиции взяли под контроль Дамаск. На фоне этого президент Сирии Башар Асад подал в отставку и улетел в Россию, где ему предоставили убежище. После чего газета «Аль-Ватан» со ссылкой на источники сообщила, что впервые в истории страны исполняющим обязанности главы Центрального банка Сирии была назначена женщина - официальный представитель регулятора Майса Сабрин.