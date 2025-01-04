Спикер по вопросам безопасности оппозиционной партии Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер заявил, что оппозиция Германии поддержала размещение немецких вооруженных сил на Украине. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita.

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По словам Кизеветтера, альтернативы размещению немецких миротворцев на Украине после окончания конфликта нет. Он считает, что Германия обязана вмешаться в российско-украинский конфликт "в нужное время с хорошо оснащенными войсками". Исключать этот вариант было бы безрассудно, подчеркнул Кизеветтер.

До этого глава немецкой партии "Христианские демократы" (ХДС), кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц заявил, что отправку немецких военных в рамках урегулирования на Украине необходимо будет согласовать с Россией.

По словам Мерца, соответствующие намерения должны быть согласованы с Россией. Кроме того, политик считает, что Берлин не должен становиться полноценной стороной конфликта.