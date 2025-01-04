Маск назвал Хабека «предателем»

Американский миллиардер, основатель компаний Space X и Tesla, Илон Маск назвал вице-канцлера ФРГ Роберта Хабека предателем немецкого народа. Такое мнение он высказал в соцсети X, пишут «Аргументы и факты».

Ранее вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек в интервью Spiegel обвинил американского предпринимателя в «лобовой атаке» на немецкую демократию и призвал его убрать руки от нее.

Маск прокомментировал эти высказывания, оценив обложку нового номера журнала Der Spiegel.

«Хабек - предатель немецкого народа», - заявил Маск.

Ранее Маск отмечал, что спасти ФРГ может только партия «Альтернатива для Германии». При этом немецкие СМИ сочли, что американский бизнесмен, являясь доверенным лицом избранного президента США Дональда Трампа, пытается повлиять на исход выборов в Бундестаг.

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Внеочередные парламентские выборы должны пройти в Германии 23 февраля 2025 года. По их итогам в ФРГ должен появиться также новый канцлер.