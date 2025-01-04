Ультиматум украинского лидера Владимира Зеленского по вопросу предоставления средств противовоздушной обороны (ПВО) и возвращения беженцев демонстрирует отрыв Киева от реальности. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

Украинский лидер 3 января сообщал, что намерен вернуть на родину "всех беженцев", если Запад даст Украине новые системы противовоздушной обороны.

"И вот эту чушь он с серьезным видом несет в телемарафоне, а вокруг сидят "журналисты" и кивают гривами. Вы там зажрались все… Полный отрыв от реальности", - подчеркнул он.

До этого американский политолог Гилберт Доктороу заявил, что после капитуляции Украины Зеленского ожидает расправа без суда и следствия.

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По словам Доктороу, украинский лидер покинет страну, как только станет очевидной приближающаяся капитуляция.