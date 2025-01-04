Стало известно содержание предсмертной записки взорвавшего Tesla Cybertruck военного

Бывший американский военный Мэтью Ливельсбергер, взорвавший Tesla Cybertruck возле отеля Trump International, оставил предсмертное письмо, в котором призвал американцев «пробудиться». Об этом пишет NBC News.

Электрический пикап Tesla Cybertruck был взорван утром 1 января в Лас-Вегасе возле отеля избранного президентом США республиканца Дональда Трампа. По данным полиции, взрыв устроил 37-летний Ливельсбергер, который арендовал электромобиль в Колорадо. Происшествие квалифицировали как теракт. Ливельсбергер погиб на месте, еще семь человек, оказавшихся рядом с авто, получили легкие ранения.

По словам помощника шерифа Дори Корен из полицейского управления Лас-Вегаса, следователям удалось получить доступ к одному из двух телефонов, найденных в Cybertruck, и просмотреть записи в приложении, которое, судя по всему, служило дневником для Ливельсбергера.

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Там были обнаружены два письма, написанные бывшим военным незадолго до взрыва. В одном из них Мэтью Ливельсбергер призвал «сослуживцев, ветеранов и всех американцев», «пробудиться», так как руководство США «слабо и служит только для собственного обогащения».

«Американцы обращают внимание только на зрелища и насилие. Какой лучший способ донести свою точку зрения, если не трюк с фейерверками и взрывчаткой?» - написал Ливельсбергер.

Он также отметил, что США «неизлечимо больны и движутся к краху».

Ранее стало известно, что возможной причиной совершения преступления могла стать ссора Ливельсбергера с женой на следующий день после Рождества. Супруга, недавно родившая от бывшего военного, заявила, что знает о его измене.

Ливельсбергер служил в Афганистане в 2017 и 2018 годах. Его дядя Дин Ливельсбергер рассказал журналистам, что его племянник поддерживал республиканцев.