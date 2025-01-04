На Украине оскорбили Зеленского из-за его решения по газу из России

Половина стран в мире страдают из-за решения Киева прекратить транзит российского газа через территорию Украины. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Артем Дмитрук.

"Полмира страдает из-за одного шизофреника, который считает себя Богочеловеком", - подчеркнул он.

До этого экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявлял, что недовольство ряда стран приостановкой транзита российского газа через Украину может запустить процесс распада НАТО, альянс может прекратить свое существование уже через пару лет.

В Раде рассказали о потерях Украины из-за остановки транзита российского газа

Украина официально отказалась продлевать соглашение с Россией о транзите газа в Европу после истечения последнего контракта 31 декабря 2024 года. Выступая на годовой прямой линии и пресс-конференции, президент Владимир Путин также заявил, что контракта на транзит газа через соседнюю республику больше не будет, но "Газпром" это переживет". "Газета.Ru" узнала у экспертов, как это скажется на России.