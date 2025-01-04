Маск неожиданно прокомментировал схватку штурмовика из Якутии с военным ВСУ

Американский предприниматель Илон Маск, комментируя смертельную схватку штурмовика из Якутии Андрея Григорьева с украинским военным, вспомнил о принадлежащем ему ноже 1917 года. Об этом пишет РИА Новости.

«На всякий случай у меня в стене спальни вмонтирован траншейный нож времен Первой мировой войны. Выпуск 1917 года. Более полезен, чем пистолет в ближнем бою», - заметил миллиардер.

Ранее в соцсетях появилось видео боя на ножах, который произошел во время попытки Вооруженных сил Украины контратаковать село Трудовое. На нем российский штурмовик умело обороняется и в итоге наносит смертельные раны украинскому военному.

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В конце поединка военнослужащий ВСУ назвал Андрея Григорьева «лучшим бойцом в мире» и попросил дать ему уйти спокойно. Штурмовик выполнил эту просьбу. Позднее Григорьев рассказал, что этот украинский военнослужащий убил его друга.