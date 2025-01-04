Шеф Пентагона рассказал, о какой ошибке Байдена он сожалеет больше всего

Шеф Пентагона Ллойд Остин перед своим уходом больше всего сожалеет о том, что США при президенте Джо Байдене так и не смогли увеличить оборонный бюджет. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на предполагаемую речь, которую Остин произнесет перед подчиненными.

"Хорошо, вы знаете, о чем я больше всего сожалею — о неспособности нашей администрации увеличить оборонный бюджет", - приводит газета слова Остина, которые он, предположительно, скажет на встрече с подчиненными.

Как говорится в стенограмме, по мнению Остина, в разворачивающемся глобальном противостоянии "США проявляют медлительность".

До этого сообщалось, что Остин перед уходом действующей администрации президента США Джо Байдена намерен собрать своих помощников в кафетерии оборонного ведомства Соединенных Штатов для "прощальной беседы" по Украине.

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Среди прочего Остин, как предполагается, может сказать, что продолжение украинского конфликта идет на руку США. При этом "результат, при котором Россия полностью разгромлена в своей попытке подчинить Украину, не входит в наши планы", говорится в представленной изданием стенограмме.