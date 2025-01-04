Шеф Пентагона проведет «прощальную беседу» по Украине со своими помощниками

Шеф Пентагона Ллойд Остин перед уходом действующей администрации президента США Джо Байдена намерен собрать своих помощников в кафетерии оборонного ведомства Соединенных Штатов для "прощальной беседы". Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

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"Ненадежный источник сообщает нам, что министр обороны Ллойд Остин планирует собрать помощников для того, что он назовет "прощальной беседой" (по Украине - прим. ред.) в кафетерии Пентагона", - говорится в сообщении издания.

Ниже приводится "ненадежная стенограмма" ожидаемых слов шефа Пентагона.

Среди прочего Остин, как предполагается, может сказать, что продолжение украинского конфликта идет на руку США. При этом "результат, при котором Россия полностью разгромлена в своей попытке подчинить Украину, не входит в наши планы", говорится в представленной изданием стенограмме.

30 декабря Байден объявил о выделении Украине почти $2,5 млрд. Новый пакет помощи направлен на безопасность страны. В него войдут $1,25 млрд для украинской армии и $1,22 млрд в рамках Инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности (USAI).