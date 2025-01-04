Генсек ШОС назвал приоритетное направление организации

Обеспечение безопасности является одним из приоритетных направлений Шанхайской организации сотрудничества. Об этом рассказал генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев, пишет РИА Новости.

«Одним из наиболее приоритетных направлений ШОС является обеспечение безопасности. Но и к этому вопросу ШОС подходит комплексно», — отметил он.

По его словам, невозможно обеспечить безопасность, не решая в комплексе вопросы социально-экономического развития и борьбы с бедностью.

Поэтому ШОС и занимается широким набором вопросов, а не только борьбой с терроризмом, экстремизмом, подчеркнул Ермекбаев.

Накануне Нурлан Ермекбаев сообщил, что работа по созданию валюты Шанхайской организации сотрудничества пока находится на стадии обсуждения. Он отметил, что на текущий момент платежные системы стран-членов ШОС интегрированы в мировую платежную системы и «связаны с определенными валютами».

Ранее политолог Георгий Забаринский рассказал, что в первую очередь ШОС решает вопросы политики и безопасности, выстраивает и согласовывает принципы взаимодействия стран-участников. Другое направление деятельности ШОС, по словам Забаринского, — торговля и экономическое развитие Азии.