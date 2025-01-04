Президент США Джо Байден готовит российскому лидеру Владимиру Путину «прощальный подарок» в виде новых ограничений на разработку нефтяных и газовых месторождений. Об этом рассказал американский журнал The Washington Examiner.

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Отмечается, что это решение Байдена станет благом для Путина. Авторы подчеркивают, что введение новых ограничений приведет к резкому росту цен на природные ресурсы в Европе.

Байден ответил на предупреждение Путина о последствиях ударов по России

Кроме того, это решение станет опасным для Украины, говорится в материале. Это связано с тем, что расходы западных стран вырастут, что скажется на поддержке Киева.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что договор о транзите газа в Европу через территорию Украины не будет продлен. Он отметил, что инициатором такого решения стала украинская сторона, в то время как Россия была не против пролонгировать соглашение.