Харрис оговорилась во время клятвы верности флагу в сенате США

Вице-президент США Камала Харрис оговорилась во время клятвы верности американскому флагу на первом заседании Сената Конгресса США нового, 119-го созыва. Трансляцию вел телеканал C-SPAN.

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«Я клянусь в верности Соединенным, Соединенным Штатам Америки», — сказала вице-президент, забыв произнести перед названием государства слово «флаг».

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Портал Newsweek сообщил, что оговорка Харрис быстро распространилась в социальных сетях.

«Критики ухватились за инцидент как за доказательство ее несоответствия президентскому креслу», — пишет издание.

5 ноября 2024 года Камала Харрис принимала участие в выборах президента США от Демократической партии Камала Харрис. Ее оппонентом выступил представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набрал 312 голосов, а Харрис — 226. Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее сообщалось, что Трамп считает Харрис «злобной и тупой».