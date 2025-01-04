Премьер Британии Кир Стармер не намерен отвечать американскому предпринимателю Илону Маску на обвинения в соучастии в массовых изнасилованиях девочек в стране. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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"Регулярная критика со стороны ключевого члена команды избранного президента Дональда Трампа вряд ли является идеальным вариантом, но Стармер сказал помощникам, что не видит смысла в перепалках с Маском или любым другим его критиком", - говорится в сообщении издания.

Как сообщили источники агентства, Стармер "не поддастся внешнему давлению, даже если это означает, что управление иногда будет казаться изнурительным".

До этого Маск обвинил Стармера в соучастии в массовых изнасилованиях девочек в королевстве. По данным газеты The Telegraph, более тысячи девочек подверглись изнасилованиям со стороны банд, в состав которых входили мужчины-выходцы из азиатских стран, в городе Телфорд. Аналогичные преступления были раскрыты и в других городах Великобритании. Газета отмечает, что никто не был привлечен к ответственности за неспособность предотвратить эти преступления, в том числе начальники полиции и прокуроры.

Под руководством Стармера Королевская прокуратура прекратила дело против банды насильников, несмотря на неопровержимые доказательства их вины. Однако теперь раздаются призывы к публичному расследованию длительной систематической сексуальной эксплуатации детей.