Трамп объявил о замене представителя госдепа Миллера на журналистку Брюс

Новый глава Белого дома Дональд Трамп объявил о предстоящей замене официального представителя госдепартамента Мэттью Миллера на журналистку и радиоведущую Тэмми Брюс.

©

По данным РИА Новости, Трамп отметил, что Брюс является высоко уважаемым политическим аналитиком, понимающим важность консервативного движения Make America Great Again (MAGA).

Трамп решил выдвинуть Пипко на пост посла США в Эстонии

Ранее сообщалось, что Трамп выдвинул кандидатуру бывшего управляющего директора Российско-американского фонда предпринимательства Романа Пипко на пост нового посла США в Эстонии.