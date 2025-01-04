Трамп объявил о замене представителя госдепа Миллера на журналистку Брюс
Новый глава Белого дома Дональд Трамп объявил о предстоящей замене официального представителя госдепартамента Мэттью Миллера на журналистку и радиоведущую Тэмми Брюс.
По данным РИА Новости, Трамп отметил, что Брюс является высоко уважаемым политическим аналитиком, понимающим важность консервативного движения Make America Great Again (MAGA).
Трамп решил выдвинуть Пипко на пост посла США в Эстонии
Ранее сообщалось, что Трамп выдвинул кандидатуру бывшего управляющего директора Российско-американского фонда предпринимательства Романа Пипко на пост нового посла США в Эстонии.