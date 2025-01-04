В США анонсировали визит Блинкена в Южную Корею, Японию и Францию

Государственный секретарь США Энтони Блинкен с 4 по 9 января посетит Южную Корею, Японию и Францию. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепа.

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В пресс-службе уточнили, что в рамках визита в Республику Корея Блинкен встретится с высокопоставленными чиновниками, с которыми обсудит пути развития сотрудничества стран. Также в ходе поездки будут подняты вопросы продвижения «свободного, открытого и процветающего Индо-Тихоокеанского региона».

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В Японии Блинкен рассмотрит с высокопоставленными чиновниками прогресс отношений Вашингтона и Токио за последние годы. Также госсекретарь планирует подтвердить важность контактов стран для решения двусторонних, региональных и глобальных проблем.

«Во Франции госсекретарь Блинкен встретится с высокопоставленными французскими чиновниками в рамках нашего жизненно важного партнерства по решению проблем в Европе, на Ближнем Востоке и за его пределами», — говорится в сообщении.

В середине декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с Блинкеном в аэропорту Анкары. Их сопровождал, в частности, турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан.

Ранее в США заявили о лицемерии Байдена и Блинкена на мировой арене.