Глава U. S. Steel обвинил Джо Байдена в коррупции

Решение президента США Джо Байдена заблокировать сделку по приобретению японской Nippon Steel американской сталелитейной компании U. S. Steel постыдно и является примером политической коррупции. Об этом заявил директор U. S. Steel Дэвид Бурритт, передает РИА Новости.

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Глава U.S. Steel Бурритт назвал позором решение Байдена по сделке с Nippon Steel

Глава U.S. Steel подчеркнул, что американский лидер своими действиями нанес оскорбление Японии, которая для США — «жизненно важный экономический и национальный союзник в сфере безопасности». Кроме того, Байден поставил под угрозу конкурентоспособность Америки, отметил он.

Бурритт отметил, что стране был нужен президент, который знает, как заключить лучшую сделку для Америки — и который «усердно работает, чтобы это осуществить».