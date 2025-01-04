В Белом доме высказались о спущенных флагах на инаугурации Трампа

Решение приспустить флаги в память о бывшем президенте США Джимми Картере не будет изменено из-за инаугурации избранного американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.

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«Нет», — высказалась Жан-Пьер в ответ на соответствующий вопрос.

Трамп заявил, что его инаугурация может пройти с приспущенными флагами

Ранее Трамп сообщил, что его инаугурация может впервые пройти с приспущенными флагами. «Посмотрим, как все получится», — подчеркнул он.

Картера не стало 29 декабря в возрасте 100 лет. Известно, что в последние годы он боролся с агрессивной формой рака кожи. 9 января в стране объявили днем траура.