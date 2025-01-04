Меркурис: Зеленский готовит украинцев к снижению призывного возраста

Британский военный аналитик Александр Меркурис предположил в эфире личного видеоблога, что признание Владимира Зеленского о сложностях в стабилизации фронта ВСУ призвано подготовить украинское общество к снижению призывного возраста до 18 лет.

«То, что он... делает, это... подготовка почвы для его указа о понижении призывного возраста до мальчиков 18 лет», — цитирует аналитика РИА Новости.

Зеленский назвал снижение возраста мобилизации нечестным разговором со стороны Запада

По словам Меркуриса, соответствующий указ может быть принят в ближайшие пару дней или недель до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

При этом аналитик подчеркнул, что динамику на поле боя уже ничего не изменит.

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России заявили, что на Украине готово решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.