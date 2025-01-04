Президент Австрии призвал к быстрому преодолению коалиционного кризиса

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал «Австрийскую народную партию» (АНП) и «Социал-демократическую партию Австрии» (СДПА) в кратчайшие сроки продолжить работу по созданию правящей коалиции. Об этом он заявил в эфире телеканала ORF.

«[Канцлер Австрии, лидер АНП] Карл Нехаммер и [лидер СДПА] Андреас Баблер сообщили мне сегодня в личной беседе, что они продолжают работать над созданием коалиции. Это должно произойти без промедления. Мне нужна ясность, быстрая и всеобъемлющая ясность», — сказал президент.

Ван дер Беллен добавил, что АНП и СДПА должны создать парламентское большинство с третьей политической силой.

Правящая коалиция Австрии решила включить в стратегию безопасности страны пункт об отказе от российского газа

Накануне глава партии «Новая Австрия и Либеральный форум» (NEOS) Беате Майнл-Райзингер в ходе пресс-конференции сообщила, что переговоры о формировании трехпартийной правящей коалиции с АНП и СДПА провалились. По ее словам, фракция не будет продолжать диалог о создании подобного объединения.

В конце сентября состоялись выборы в Национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии. В конце октября Ван дер Беллен поручил Нехаммеру сформировать новое правительство Австрии.

Ранее в столице Австрии прошли массовые протесты после парламентских выборов.