Трамп допустил проведение инаугурации с приспущенными флагами

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа может пройти с приспущенными флагами в связи с . Об этом республиканец заявил в социальной сети Truth Social.

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«Демократы все «в восторге» от того, что наш великолепный американский флаг может быть «приспущен» во время моей инаугурации. Они думают, что это так здорово, и так рады этому, потому что на самом деле они не любят нашу страну, они думают только о себе», — написал политик.

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Трамп отметил, что инаугурация президента с приспущенными флагами пройдет впервые в истории США. По его словам, «никто не хочет этого видеть».

Инаугурацию нового президента США пройдет 20 января.

30 декабря действующий американский лидер Джо Байден объявил 9 января 2025 года днем национального траура. Глава Белого дома призвал народ собраться «в своих местах поклонения» для почтения памяти 39-го президента Соединенных Штатов Джимми Картера.

Джимми Картер прожил 100 лет. Он стал 39-м президентом США от Демократической партии в 1977 году и находился на посту до 1981 года. Картер — лауреат Нобелевской премии мира 2002 года. Он является рекордсменом по пребыванию в статусе экс-президента США — 43 года.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия всегда будет помнить Джимми Картера.