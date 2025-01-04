Ученые предупредили о надвигающемся на США цунами

Ученые американского Колумбийского университета предупредили, что в 2025 году США угрожают 30-метровое цунами и 9-балльное землетрясение. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Отмечается, что в ходе исследований специалисты выделили несколько опасных сегментов разлома вдоль побережья от Южной Канады до северной Калифорнии. Ученые подчеркнули, что может произойти сильнейшее землетрясение, которое вызовет цунами высотой до тридцати метров.

Daily Mail: США грозит цунами высотой 30 метров

Помимо этого, ученые напоминают о скоплении магмы под Йеллоустонским супервулканом — она движется в недостаточно изученную сторону парка, уточнили они. Кроме того, признаки активности подает подводный вулкан вблизи штата Орегон.

В декабре в США возле Андреяновских островов, относящихся к штату Аляска, произошло землетрясение магнитудой 6,1. По информации сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 789 километрах к юго-западу от города Уналашка, где проживает около 4,4 тысячи человек.