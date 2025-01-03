Швеция направит судно для помощи финскому расследованию обрывов кабелей на Балтике

Швеция получила запрос от Финляндии об оказания помощи при обследовании поврежденных подводных кабелей в Балтийском море.

Вооруженные силы Швеции предоставят для этого спасательное судно для подводных лодок HMS Belos, оснащенное необходимым оборудованием, в частности, для подводных и водолазных работ, сообщается в пресс-релизе правительственной канцелярии.

"С момента обнаружения обрывов кабеля в Балтийском море мы заявляли, что Швеция готова помочь своим соседям. Ситуация в области безопасности серьезная, и мы хотим укрепить безопасность и сотрудничество с соседями и союзниками. Это естественно, что вооруженные силы Швеции помогут <...> Финляндии прояснить, что произошло", - заявил премьер-министр Ульф Кристерссон.

25 декабря энергетический кабель EstLink 2, пролегающий по дну Финского залива между Финляндией и Эстонией, был отключен в аварийном порядке. Полиция и пограничная служба Финляндии задержали нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука по подозрению в причастности к повреждению кабеля. Позднее газета Postimees сообщила, что эстонские компании уведомили о повреждении трех кабелей между этими странами.