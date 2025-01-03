Команда президента США Джо Байдена не решалась отправлять на Украину новейшее оружие, так как опасалась российского ядерного потенциала. Об этом сообщают источники.

«Президент Байден и его администрация отнеслись к ядерным угрозам России слишком серьезно. Следовательно, они сдерживали себя и откладывали отправку критически важных передовых систем вооружения, о которых лидер Украины Владимир Зеленский настойчиво умолял более двух лет», — передает издание The Hill, ссылаясь на свои источники.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что ядерная война никогда не должна быть развязана. Он неоднократно подчеркивал, что Россия никому не угрожает ядерным оружием и готова применить его только для защиты собственного суверенитета.