Джонсона переизбрали спикером Палаты представителей Конгресса США

Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) добился переизбрания спикером Палаты представителей Конгресса США в первом туре голосования. Трансляцию ведет телеканал C-SPAN.

52-летний Джонсон заручился поддержкой большинства (218) членов Палаты представителей приступившего к работе в пятницу нового, 119-го созыва Конгресса. Изначально в первом туре голосования трое членов Палаты представителей от Республиканской партии выступили в поддержку других своих однопартийцев. Однако по итогам непродолжительных закрытых консультаций они изменили свою позицию, поддержав в конечном счете кандидатуру Джонсона.

Газета The Hill ранее выступила с оценкой, согласно которой Джонсон мог бы лишиться своего поста в связи с потерей поддержки со стороны избранного президента страны Дональда Трампа. Впоследствии победитель президентских выборов заявил, что полностью поддерживает кандидатуру Джонсона на пост спикера, являющийся третьим по значимости в государственной иерархии США.

Республиканцы по итогам всеобщих выборов, прошедших в США 5 ноября 2024 года, получили 220 мест в Палате представителей против 215 у демократов, сохранив таким образом контроль над нижней палатой Конгресса. Однако из-за того, что в середине ноября конгрессмен Мэтт Гетц (республиканец, от штата Флорида) сложил с себя полномочия члена Палаты представителей, в первый день работы Конгресса нового созыва Республиканская партия в нижней палате представлена 219 законодателями. По итогам ноябрьских выборов республиканцам также удалось взять под контроль Сенат Конгресса, а Трамп нанес поражение представительнице демократов вице-президенту США Камале Харрис в борьбе за пост президента. Его инаугурация состоится 20 января.