В Латвии возбудили дело после самоубийства экс-мужа Седоковой

Следственный комитет Латвии возбудил уголовное дело по факту смерти баскетболиста Яниса Тиммы, бывшего супруга певицы Анны Седоковой. Об этом сообщил друг спортсмена Марк Пугачев.

В соцсетях Пугачев написал, что проходит по делу как свидетель. По его словам, смерть названа «насильственной».

«Если кто-то причастен, его вызовут на допрос сюда, в Латвию. Если человек не прилетит, то его объявят в розыск, а потом и в международный», — написал он.

Как сообщал «ГлагоL», Тимма совершил суицид в хостеле в ночь с 16 на 17 декабря в Москве. На его телефоне стояла заставка «Позвоните Анне». Близкие семьи рассказали журналистам, что Янис шантажировал певицу и угрожал суицидом, если она не вернется к нему и написал ей комментарий с датами своей смерти.