Постоянный наблюдатель от Палестины Рияд Мансур заплакал на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации в секторе Газа. Дипломат не смог сдержать эмоции, рассказывая о палестинском докторе, погибшем от израильского обстрела, передает РИА Новости.

Мансур рассказал историю доктора Махмуда Абу Нуджайлы, который был убит в результате израильского удара по больнице Эль-Ауда.

Перед гибелью врач написал прощальное сообщение на доске, которую используют при планировании операций:

«Тот, кто останется до конца, расскажет нашу историю. Мы сделали все, что могли. Помните о нас. Помните о нас»

Мансур, рассказывая эту историю, заплакал, но потом смог продолжить выступление на Совбезе.

Накануне СМИ сообщили, что в Газе от ударов Израиля погибли по меньшей мере 90 человек.