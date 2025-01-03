Премьер Гренландии заявил о стремлении к независимости от Дании

Премьер-министр Гренландии Мюте Эгеде считает, что страна должна стремиться к независимости от Дании.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам Эгеде, история показала, что сотрудничество с Данией «не привело к созданию полного равенства».

«Пришло время нам самим двигаться вперёд и строить будущее, в том числе в отношении того, с кем мы будем тесно сотрудничать и кто будет нашими торговыми партнерами», — добавил он.

Премьер-министр отметил, что решение о независимости должно приниматься народом Гренландии. При этом он не уточнил, когда может состояться соответствующее голосование.

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