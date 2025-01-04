The Hill: Планы Трампа угрожают развалом НАТО

Приведение в жизнь планов избранного президента США Дональда Трампа по присоединению Гренландии к США может разрушить НАТО, пишет издание The Hill.

Присоединение Гренландии к США при возражениях Дании может привести к катастрофическим последствиям для НАТО, так как Дания также является членом военного блока, пишет The Hill, передает РИА «Новости».

Такой ход событий может разрушить альянс, так как ведущая держава не может нарушать территориальную целостность другого его члена.

В конце декабря Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США, также он пригрозил вернуть Панамский канал под контроль США и заявил о необходимости контроля США над Гренландией.