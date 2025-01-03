Словакия пообещала продолжить поставки электроэнергии на Украину

Государственный оператор электросетей Словакии (SEPS) заявил, что продолжит экспортировать электроэнергию на Украину, несмотря на обещания премьер-министра Фицо прекратить поставки. Об этом сообщает чешское издание iRozhlas.

Издание отмечает, что весной 2024 года SEPS продлил срок действия контракта с «Укрэнерго» на 12 месяцев. На основании этого он сможет поставлять электроэнергию мощностью до 150 мегаватт в украинскую передающую систему в рамках экстренной помощи.

На практике Киев уже неоднократно использовал данный пункт договора.

За первые 11 месяцев прошлого года экспорт электроэнергии из Словакии на Украину достиг 2,43 тераватт-часа, что в три с половиной раза превышает объем 2023 года.

Аналитик Йозеф Бадида заявил словацкой газете Pravda, что ограничение поставок электроэнергии из Словакии за границу может быть расценено как нарушение европейского и словацкого законодательства.

Бывший министр экономики Словакии Карел Хирман заявил, что электроэнергию Украине продают трейдеры, а не государство. Он заявил, что Словакия может стать причиной конфликта внутри ЕС, если поставки электроэнергии Киеву прекратятся.

В последние дни премьер-министр Словакии Роберт Фицо неоднократно заявлял, что Братислава предпримет ответные шаги, в том числе прекратит поставки электроэнергии Киеву, если транзит российского газа через Украину будет остановлен.

Польша после слов Фицо выразила готовность увеличить поставки электроэнергии на Украину.