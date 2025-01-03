Шольц раскрыл детали переговоров с властями Сирии

Власти Германии находятся в тесном контакте с новым руководством Сирии и проводит с ними переговоры. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает агентство Reuters.

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«Мы поддерживаем интенсивные контакты с теми, кто сейчас взял на себя управление правительственными делами в Дамаске. Мы также ведем интенсивные переговоры со многими другими оппозиционными группам», — отметил глава немецкого правительства.

При этом Шольц призвал новое руководство арабской республики сформировать правительство, которое будет включать в себя различные этнические и религиозные группы.

Бербок призвала убрать военные базы России из Сирии

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок призвала убрать военные базы России из сирийской провинции Латакия. По ее словам, подобное является якобы уважением суверенитета арабской республики.