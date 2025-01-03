Компьютерные системы полиции вышли из строя в аэропортах Германии

Компьютерные системы полиции, используемые для контроля над въезжающими, вышли из строя в аэропортах Германии. Повсюду образовались длинные очереди пассажиров, сообщает Bild.

Инцидент произошел в пятницу вечером. Перебои наблюдаются в аэропортах по всей Германии.

Сбой в системе подтвердил представитель полиции.

«Нашим коллегам приходится делать многие вещи вручную, которые раньше делала система. На данный момент мы еще справляемся с ситуацией».

По данным Bild, в зоне досмотра в аэропорту Дюссельдорфа возникли большие очереди. Пассажиры иногда ждут до двух часов.

В аэропорту сообщают, что въезд в Германию в настоящее время невозможен из стран, не входящих в Шенгенскую зону.