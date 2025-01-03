Хабек призвал Маска убрать руки от германской демократии

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ, кандидат в канцлеры от "Зеленых" Роберт Хабек подверг резкой критике Илона Маска за публичные призывы голосовать за "Альтернативу для Германии" (АдГ).

"Господин Маск, руки прочь от нашей демократии!" - заявил Хабек в интервью журналу Der Spiegel. "Комбинация невероятного богатства, контроля над информацией и соцсетями, применения искусственного интеллекта и готовности игнорировать правила является прямым нападением на нашу демократию", - добавил он.

Вице-канцлер назвал "отвратительными" высказывания Маска в опубликованной ранее в газете Welt am Sonntag статье, в которой тот поддержал АдГ. "Самый богатый человек в мире, который владеет одной из самых влиятельных платформ коммуникации, открыто поддерживает отчасти правоэкстремистскую партию. Мы не должны совершать ошибку, просто отмахиваясь от этого", - заявил Хабек.

Ранее в пятницу стало известно о том, что сопредседатель АдГ и кандидат в канцлеры Алис Вайдель и Маск планируют провести в соцсети X в онлайн-формате совместную дискуссию. Она намечена на 9 января.

Маск ранее неоднократно публично поддерживал АдГ. В опубликованной в Welt am Sonntag статье Маск высказал мнение, что Германия находится на критическом этапе - ее будущее балансирует на грани экономического и культурного коллапса и что "Альтернатива для Германии" является "последней искрой надежды" для ФРГ. До этого Маск написал на своей странице в соцсети X, что "только АдГ может спасти Германию". В Германии такая поддержка вызвала возмущение и критику со стороны других партий, а представитель правительства ФРГ Кристиане Хоффман назвала публичные призывы Маска голосовать за АдГ попыткой вмешательства в предвыборную борьбу в стране.

В Германии АдГ называют правопопулистской партией. Другие политические силы считают невозможным сотрудничество с ней в рамках какой бы то ни было коалиции - ни на федеральном, ни на региональном уровнях. В то же время, согласно последним опросам общественного мнения, рейтинг АдГ находится на уровне 18-20%.