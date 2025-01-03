Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

В Киеве произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

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Сообщение о взрывах было опубликовано в 20:17 мск. Перед этим, в 20:12 мск, журналисты заявили, что в украинской столице объявили тревогу из-за угрозы беспилотников.

Сигнал тревоги включили почти во всей восточной части Украины, отметило издание.

При этом мониторинговые паблики уточняют, что взрывы были в окрестностях Вышгорода, то есть в Киевской области, а не в самом Киеве.

Перед этим украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в городе Чернигов. Отмечалось, что на окраине населенного пункта «был взрыв ракеты». После череды взрывов на месте прилетов появился сильный дым, отмечает издание «Страна.ua».

Позже координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что удар был нанесен в районе старого аэродрома в Чернигове.

В Чернигове прогремели взрывы

Накануне взрыв был зафиксирован в Николаевской области. Сергей Лебедев отмечал, что удар был нанесен по военной базе в регионе.