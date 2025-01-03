В Испании упразднят программу по выдаче «золотых виз»

Речь идёт о предоставлении вида на жительство для иностранцев в обмен на крупные инвестиции.

Об этом говорится в указе, опубликованном в правительственном вестнике. Отмечается, что визы и разрешения для инвесторов, действительные на дату вступления в силу переходного положения, останутся в силе на тот срок, на который они были выданы.

Отмечается, что с 2013 года, когда была одобрена инициатива, наибольшую выгоду от разрешений на жительство в обмен на покупку недвижимости в Испании стоимостью не менее полумиллиона евро получили граждане Китая, России, США, а также подданные Великобритании. Всего за десять лет было выдано более 14 500 таких виз.