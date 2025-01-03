Босфор закрыли для судоходства из-за поисков брата и сестры

Движение судов по проливу Босфор временно приостановили в обоих направлениях. Спасатели пытаются найти тела брата и сестры, предположительно, утонувших более месяца назад. Об этом сообщило министерство транспорта Турции.

В пятницу проход судов через Босфор остановили на несколько часов, чтобы водолазы могли обследовать предположительное место инцидента.

«Транзит судов через Босфор приостановлен в обе стороны в рамках поисков упавших в море брата и сестры», — сообщило министерство транспорта.

Инцидент произошел на пляже Бебек 23 ноября. Айше Джан (29 лет) упала в море, а ее брат Велат Джан (23 года) прыгнул за ней, чтобы спасти. Оба пропали без вести, родители обратились в полицию.

Следствие установило, что брат и сестра прибыли из Испании. Они остановились в стамбульском отеле 14 ноября.