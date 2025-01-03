Полторы тысячи домов остаются без отопления и горячей воды после прекращения поставок российского газа. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.

«Полторы тысячи многоэтажек без отопления и горячей воды. Почти 72 тысячи частных домовладений без газа. Отключены 150 газовых котельных», — написал он.

Красносельский уточнил, что во многих частных домах, особенно в сельской местности, сохранены печи, их расконсервировали и затопили.

Ранее временно исполняющий обязанности главы «Молдовагаза» Вадим Чебан заявил, что Молдавия впервые закупила газ у Болгарии и получила его по Трансбалканскому коридору.

С 16 декабря в Молдавии действует режим чрезвычайного положения в энергетической сфере. Подобное решение приняли из-за возможного возникновения дефицита электричества в стране в январе 2025 года, который может быть вызван прекращением транзита российского газа через территорию Украины.

1 января стало известно, что власти Молдавии переключились на поставки электроэнергии из Румынии. Также сообщалось, что украинская компания «Энергоатом», эксплуатирующая атомные электростанции страны, начнет поставлять в Молдавию электроэнергию по ночам.